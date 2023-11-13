Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова рассказала, чем в своем рационе можно заменить вредные сладости.

Как заявила специалист в беседе с РИАМО, основные факторы, влияющие на здоровое питание, — это умеренность и разнообразие. Даже для сладкоежек есть альтернатива.

«В качестве замены сладких перекусов можно использовать злаковые батончики, сухофрукты, свежие фрукты и ягоды, овощи (например, кусочки моркови, сельдерея или огурца с гуакамоле, оливковым маслом или йогуртовым соусом), натуральный йогурт с добавлением свежих или замороженных ягод, орехов, меда, цельнозерновой хлеб с сыром, рыбой, мясом и овощами, фруктово-ореховые смеси», — рассказала Чижикова.

Также она отметила, что в рационе должно присутствовать достаточное количество мяса, рыбы, цельных злаков, бобовых, молочных продуктов, семян, орехов, разнообразных фруктов и овощей.