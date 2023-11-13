Регулярные физические нагрузки имеют огромное значение для поддержания здоровья и активного долголетия.

Врач Сергей Длин показал простое, но эффективное упражнение, которое поможет укрепить сердечно-сосудистую систему и мышцы.

Человеку необходима физическая активность, так как тренировки повышают выносливость организма, улучшают работу легких и сердца. Аэробные нагрузки способствуют насыщению крови кислородом. Это замедляет процессы старения, снижает риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Желудочно-кишечный тракт также играет важную роль в работе всего организма, поэтому забота о его здоровье необходима для общего благополучия.