РПН перечислил продукты, которые необходимо есть в ноябре

Для того чтобы поддержать организм в сезон простудных заболеваний, необходимо разнообразить рацион фруктами и овощами. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора (РПН).

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"Выбор сезонных овощей в ноябре довольно велик: морковь, свекла, брюква, турнепс, репа, разные сорта капусты, хрен, корень сельдерея, редька, чеснок и картофель", — сообщили в пресс-службе.

В надзорном ведомстве добавили, что перечисленные продукты не только содержат в себе полезные макро- и микроэлементы, но и пребиотики, которые крайне важны для здорового пищеварения. Кроме того, не стоит забывать и о зелени — шпинате, петрушке или руколе.

Среди прочего в РПН отметили, что ноябрь славится сезонными фруктами — сладким гранатом, который благотворно влияет на сердечно-сосудистую, мочеполовую и эндокринную систему, а также самая настоящая «витаминная бомба» месяца — хурма. Этот фрукт содержит в себе огромное количество витамина В5, который влияет на обмен жиров, углеводов и белков, а также стимулирует работу надпочечников.

Также в хурме есть витамины группы В, А, С, калий, кальций, магний, которые необходимы для поддержания сердечно-сосудистой системы, что особенно актуально в пожилом возрасте. Преддверие зимы также богато на сезон сочных мандаринов, апельсинов, грейпфрутов и киви, пишет Telegram-канал «Ваш Роспотребнадзор».