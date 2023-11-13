Диетолог предупредила об опасном показателе индекса массы тела

Опасным показателем индекса массы тела является значение выше 30, он говорит о наличии ожирения, предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева . В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что при нормальном весе индекс равен 18-25, а при избыточном — 25-29,9. При значениях выше 30 появляются риски развития различных заболеваний.

Если у человека нормальный вес, то индекс массы тела равен от 18 до 25. При избыточном показатель составляет от 25 до 29,9. Если индекс массы тела от 30 и выше, то человек уже попадает в категорию ожирение, — уточнила врач.

Ожирение опасно для здоровья, так как при нем происходят метаболические изменения в организме, нарушается углеводный обмен, повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Королева уточнила, что также в области живота скапливается избыточный жир. Диетолог отметила, что определить его наличие можно по размеру талии: у женщин она должна быть не более 80 см, а мужчин — не более 94 см.