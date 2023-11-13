Выяснилось, почему ходьба задом наперед может быть полезной

Люди ведут сидячий образ жизни, и это хорошо, когда они разнообразно двигаются, рассказывает физиотерапевт Грейсон Уикхем.

© pxhere

В беседе с TechInsider он сообщил, что ходьба задом наперед положительно сказывается на здоровье. Исследования показали, что ходьба задом наперед на протяжении нескольких недель приводит к улучшению баланса тела, скорости ходьбы и работы легких и сердца.

Другие исследования показали, что ходьба задом наперед будет полезна тем, кто страдает от остеоартрита коленного сустава и болей в спине. К тому же, “ретро-ходьба” (термин, обозначающий ходьбу задом наперед) помогает улучшить внимательность, так как мозгу необходимо проявлять осторожность при таком типе движения.

Особую пользу “ретро-ходьба” принесет пожилым людям, которые стали жертвами инсульта. Ходьба задом наперед тренирует равновесие, а это крайне важно для реабилитации после болезни.