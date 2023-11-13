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Нутрициолог Писарева пояснила, какое мясо можно есть при повышенном холестерине

Курица входит во множество диет, в том числе при повышенном холестерине. Об этом рассказала диетолог Ирина Писарева.

Нутрициолог пояснила, какое мясо можно есть при повышенном холестерине
© Вечерняя Москва

По ее словам, мясо этой птицы является хорошим источником белка, который легко переваривается, а ее жир считается самым легкоплавким. Его могут употреблять даже пациенты с гепатозом печени.

— Курица входит во множество диет, например при повышенном холестерине, когда исключают большинство продуктов животного происхождения с высоким содержанием жира, — пояснила Писарева в комментарии NEWS.ru.

Эксперт уточнила, что особенно мало холестерина в цыплятах-бройлерах.

Нутрициолог также отметила, что куриный бульон рекомендуют людям, ослабленным после болезни. Куриное мясо достаточно низкокалорийно, но сытость наступает быстро из-за белка.

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