Нутрициолог пояснила, какое мясо можно есть при повышенном холестерине

Нутрициолог Писарева пояснила, какое мясо можно есть при повышенном холестерине
Курица входит во множество диет, в том числе при повышенном холестерине. Об этом рассказала диетолог Ирина Писарева.
По ее словам, мясо этой птицы является хорошим источником белка, который легко переваривается, а ее жир считается самым легкоплавким. Его могут употреблять даже пациенты с гепатозом печени.
— Курица входит во множество диет, например при повышенном холестерине, когда исключают большинство продуктов животного происхождения с высоким содержанием жира, — пояснила Писарева в комментарии NEWS.ru.
Эксперт уточнила, что особенно мало холестерина в цыплятах-бройлерах.
Нутрициолог также отметила, что куриный бульон рекомендуют людям, ослабленным после болезни. Куриное мясо достаточно низкокалорийно, но сытость наступает быстро из-за белка.
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