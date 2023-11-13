Прием витамина D во время беременности снизил риск астмы у детей

Американские исследователи обнаружили, что прием витамина D во время беременности снижает риск астмы у детей в будущем. Результаты работы описаны в Journal of Allergy and Clinical Immunology.

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В ходе 15-летнего обзора данных исследования по снижению уровня астмы витамином D дородовой период (VDAART) авторы изучили две группы беременных женщин, а затем их детей в возрасте трех и шести лет. За участницами начали наблюдать, когда они находились на сроке от 10 до 18 недель беременности. Обе группы имели в семейном анамнезе аллергию или астму. Однако в первой испытуемые принимали витамин D в дозировке 4400 международных единиц (МЕ). А во второй женщины получали плацебо вместе с витаминами для беременных.

Выяснилось, что дети, рожденные от матерей из первой группы, болели астмой на 20 процентов реже. При этом в возрасте шести лет вероятность этого заболевания снижалась уже на 50 процентов.

Важно отметить, что результаты обсервационных и клинических исследований были противоречивыми. Первые выяснили, что более высокие уровни витамина D во время беременности могут защищать от астмы. Однако клинические испытания не показали эффективности в дополнительном приеме вещества.