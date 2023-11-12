Терапевт назвала необходимую суточную дозу йода для человека

Терапевт Касимцева назвала необходимую суточную дозу йода для человека
Терапевт Елена Касимцева рассказала, сколько йода требуется взрослому человеку. Об этом сообщает "Российская газета".
Рекомендованная диетическая норма йода для взрослых составляет 150 мкг в сутки. Беременным женщинам при этом требуется от 220 до 250 мкг в сутки. Медик напомнила о том, что дефицит йода в организме во время беременности может спровоцировать гипотиреоз и нарушение нервно-поведенческого развития младенцев.
Терапевт также добавила, что йод не синтезируется в организме человека, поэтому его. нужно получать из продуктов питания, пищевых добавок, лекарств и йодосодержащих контрастных веществ.
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