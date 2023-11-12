Терапевт назвала необходимую суточную дозу йода для человека

Терапевт Елена Касимцева рассказала, сколько йода требуется взрослому человеку. Об этом сообщает "Российская газета".

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Рекомендованная диетическая норма йода для взрослых составляет 150 мкг в сутки. Беременным женщинам при этом требуется от 220 до 250 мкг в сутки. Медик напомнила о том, что дефицит йода в организме во время беременности может спровоцировать гипотиреоз и нарушение нервно-поведенческого развития младенцев.

Терапевт также добавила, что йод не синтезируется в организме человека, поэтому его. нужно получать из продуктов питания, пищевых добавок, лекарств и йодосодержащих контрастных веществ.