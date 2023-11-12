Как активнее худеть во время уборки квартиры
Профессор по ЗОЖ Моррис: уборку стоит проводить каждый день по 30 минут. Спортом заниматься как бы полезно, но в современных реалиях трудно впихнуть фитнес между работой и делами по дому. Поэтому эксперты советуют — ничего не нужно впихивать, вместо тренировок подойдёт и простая уборка, тем более что её можно усовершенствовать.
По словам специалистов, фитнес-уборку можно поделить на два типа — ту, при которой просто используется больше силы и различных секретиков, и ту, во время которой нужно реально выполнять упражнения. Поговорим об обеих, но сперва общая информация.
Профессор по ЗОЖ и здоровому поведению Дастон Моррис из Мэриленда пояснил, что есть 3 важных момента.
- Прибираться нужно каждый день.
- Уборка не должна быть короче 30 минут.
- Делите обязанности между днями, например, в один день можно убрать бельё и протереть пыль, во второй — прибрать санузел, в третий — пропылесосить и вымыть полы. Так будут работать разные группы мышц.
- Протирание пыли за полчаса потратит 80 калорий.
- Уборка ванной комнаты за час сожжёт 100 калорий.
- Мытьё посуды за час потратит 160 калорий, если делать это самим, а если разгружать и загружать посудомойку, то 105 калорий.
- Стирка и сопутствующее (развешивание, снимание, раскладывание белья) тратит за час 50 калорий.
- Работа с пылесосом — 80 калорий за час.
Эффект такой уборки можно усилить благодаря паре советов:
- Меняйте руки, когда пылесосите, подметаете или протираете пыль — пусть тренируется не только доминирующая сторона.
- Двигайте мебель вроде столов и диванов.
- При этом персональный фитнес-тренер Стефани Томас из Аннаполиса рассказала о втором типе уборки, в которую включают упражнения. Специалистка посоветовала либо делать их во время уборки, либо в перерывах:
- когда протираете пыль, делайте боковые подъёмы ног;
- передвигаться по квартире можно выпадами и приседаниями (-80 калорий за 10 минут);
- когда моете посуду или складываете бельё, можно делать перерывы на отжимания от любой поверхности.
Во время уборки хорошо бы обратить внимание на 5 предметов в квартире, которые ну очень грязные, но про них часто забывают. Это:
- шторы и занавески;
- разделочные доски;
- ключи;
- резиновые прокладки на посудомойке и стиралке;
- вёдра для мусора.