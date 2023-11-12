Как активнее худеть во время уборки квартиры

Профессор по ЗОЖ Моррис: уборку стоит проводить каждый день по 30 минут. Спортом заниматься как бы полезно, но в современных реалиях трудно впихнуть фитнес между работой и делами по дому. Поэтому эксперты советуют — ничего не нужно впихивать, вместо тренировок подойдёт и простая уборка, тем более что её можно усовершенствовать.

© Секрет Фирмы

По словам специалистов, фитнес-уборку можно поделить на два типа — ту, при которой просто используется больше силы и различных секретиков, и ту, во время которой нужно реально выполнять упражнения. Поговорим об обеих, но сперва общая информация.

Видео дня

Профессор по ЗОЖ и здоровому поведению Дастон Моррис из Мэриленда пояснил, что есть 3 важных момента.

Прибираться нужно каждый день. Уборка не должна быть короче 30 минут. Делите обязанности между днями, например, в один день можно убрать бельё и протереть пыль, во второй — прибрать санузел, в третий — пропылесосить и вымыть полы. Так будут работать разные группы мышц. Протирание пыли за полчаса потратит 80 калорий.

Уборка ванной комнаты за час сожжёт 100 калорий.

Мытьё посуды за час потратит 160 калорий, если делать это самим, а если разгружать и загружать посудомойку, то 105 калорий.

Стирка и сопутствующее (развешивание, снимание, раскладывание белья) тратит за час 50 калорий.

Работа с пылесосом — 80 калорий за час.

Эффект такой уборки можно усилить благодаря паре советов:

Меняйте руки, когда пылесосите, подметаете или протираете пыль — пусть тренируется не только доминирующая сторона.

Двигайте мебель вроде столов и диванов.

При этом персональный фитнес-тренер Стефани Томас из Аннаполиса рассказала о втором типе уборки, в которую включают упражнения. Специалистка посоветовала либо делать их во время уборки, либо в перерывах:

когда протираете пыль, делайте боковые подъёмы ног;

передвигаться по квартире можно выпадами и приседаниями (-80 калорий за 10 минут);

когда моете посуду или складываете бельё, можно делать перерывы на отжимания от любой поверхности.

Во время уборки хорошо бы обратить внимание на 5 предметов в квартире, которые ну очень грязные, но про них часто забывают. Это: