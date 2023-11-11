Фитнес-тренер назвал самый действенный способ похудеть

Каждая женщина мечтает похудеть, даже если у нее нормальный вес. А те, у кого есть лишний, изнуряют себя в спортзалах, голодают, пьют непонятные БАДы. Фитнес-тренер Евгений Афанасьев предлагает неожиданную, но очень рабочую методику.

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По его словам, есть один самый надежный способ, как похудеть — это повороты головы вправо и влево тогда, когда вам предлагают вкусняшку или какое-то вредное блюдо. Он отметил, что одна минута физической активности способна сжечь некоторое количество калорий, но не существует тренировки, способной радикально изменить вес.