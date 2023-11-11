Эксперт назвала лучший способ приготовить куриное мясо

Нутрициолог Писарева назвала лучший способ приготовить куриное мясо
Оптимальный способ приготовления куриного мяса назвала в беседе с NEWS.ru нутрициолог Ирина Писарева.
По словам специалиста, чтобы сохранить все полезные свойства курицы, ее нужно отваривать, запекать или готовить в вакууме при низкой температуре - эта технология называется су-вид (от французского sous-vide, что значит «под вакуумом»).
"Копчение и жарка — максимально неполезные способы приготовления курицы, уничтожающие почти все полезные свойства", — предупредила Ирина Писарева.
Специалист напомнила, что куриное мясо богато витаминами группы B и цинком - эти вещества помогают укреплять иммунитет. А главное - в крином мясе много белка, который выступает в роли строительного материала для клеток.
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