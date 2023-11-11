Врач Кондрахин рассказал об особенностях питьевого режима зимой

Питьевой режим важно соблюдать в том числе в холодное время года, так как организм обезвоживается зимой так же, как и летом. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с RT.

© nsn.fm

По словам специалиста, в холода человек теряет воду, так как происходит постоянное нагревание тела. Часть тепла уходит через открытые части тела, с дыханием и потом.

«Например, мы были на улице, зашли в метро, пока ехали, вспотели, выходим на улицу и замерзаем. Нужно также принимать воду», — рекомендовал Кондрахин.