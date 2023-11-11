Эндокринолог Сюракшина назвала сухофрукт, который снизит уровень холестерина

Эксперт Роскачества, врач-эндокринолог Елена Сюракшина назвала сухофрукт, который поможет снизить уровень холестерина в крови. Она рассказала, что чернослив отличается высоким содержанием полезных веществ, таких как витамины А, К, С, B, Е, а также калий, магний, медь и другие.

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Кроме того, чернослив богат антиоксидантами и пищевыми волокнами, помогающими снизить уровень холестерина в крови. Также она сообщила о высокой пищевой ценности этого сухофрукта. По ее словам, рекомендуемая дневная норма употребления составляет 5–6 плодов.

— Чернослив благотворно влияет на пищеварение, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, стабилизирует давление, способствует укреплению костей, улучшает состояние нервной системы и общий иммунитет, — приводятся слова эндокринолога на сайте Роскачества.

Сюракшина отметила, что регулярное употребление этого продукта не заменит лекарства, но может стать хорошей профилактикой и дополнением к лечению после консультации у специалиста.