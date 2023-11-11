Диетолог назвала продлевающие молодость продукты

Гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева назвала продлевающие молодость продукты. Об этом сообщают «Известия».

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Врач призвала обращать внимание на недостаток альфа-липоевой кислоты. По ее словам, это вещество помогает увеличивать выработку важного антиоксиданта — глутатиона, который бережет организм от преждевременного старения. Специалист посоветовала следить за тем, чтобы альфа-липоевая кислота поступала в организм в нужных количествах с едой. Она порекомендовала употреблять молоко, горох, рис, фасоль, бананы, грибы, а также шпинат и брокколи.

Также, по словам диетолога, не менее важна линоленовая кислота, которая укрепляет иммунитет, замедляет старение, помогает сжиганию жира. Специалист подчеркнула, что это вещество содержится в скумбрии, сардинах, лососе, сельди, а также в грецких орехах, сое и льняном масле.