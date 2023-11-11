Специалисты назвали 10 признаков алкоголизма
О том, что алкоголь вреден, знают многие, но все равно продолжают его регулярно пить, совершенно не думая о последствиях в виде увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, заболеваний печени, панкреатита, повреждения головного мозга и рака печени, кишечника, рта и молочной железы. О главных признаках того, что пора завязывать с алкоголем пишет издание The Sun.
Эксперты предупреждают, что регулярное употребление алкоголя может быть опасным для здоровья, поскольку увеличивается риск развития ряда серьезных заболеваний.
Длительное употребление алкоголя может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульт, заболеваний печени, панкреатит, повреждения головного мозга, а также рака печени, кишечника, полости рта и молочной железы.
Признаками того, что человек пьет слишком много, считаются следующие:
- тремор рук,
- потливость,
- галлюцинации,
- депрессия,
- тревожность,
- проблемы со сном,
- вы чувствуете, что вам следует сократить употребление алкоголя
- другие люди критиковали ваше пьянство
- вы чувствуете вину или сожаление из-за употребления алкоголя
- вам нужно выпить утром, чтобы успокоить нервы или избавиться от похмелья.