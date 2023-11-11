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Специалисты назвали 10 признаков алкоголизма

О том, что алкоголь вреден, знают многие, но все равно продолжают его регулярно пить, совершенно не думая о последствиях в виде увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, заболеваний печени, панкреатита, повреждения головного мозга и рака печени, кишечника, рта и молочной железы. О главных признаках того, что пора завязывать с алкоголем пишет издание The Sun.

Специалисты назвали 10 признаков алкоголизма
© unsplash.com

Эксперты предупреждают, что регулярное употребление алкоголя может быть опасным для здоровья, поскольку увеличивается риск развития ряда серьезных заболеваний.

Длительное употребление алкоголя может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульт, заболеваний печени, панкреатит, повреждения головного мозга, а также рака печени, кишечника, полости рта и молочной железы.

Признаками того, что человек пьет слишком много, считаются следующие:

  1. тремор рук,
  2. потливость,
  3. галлюцинации,
  4. депрессия,
  5. тревожность,
  6. проблемы со сном,
  7. вы чувствуете, что вам следует сократить употребление алкоголя
  8. другие люди критиковали ваше пьянство
  9. вы чувствуете вину или сожаление из-за употребления алкоголя
  10. вам нужно выпить утром, чтобы успокоить нервы или избавиться от похмелья.

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