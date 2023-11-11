Бодрость и красота: 5 продуктов, препятствующих старению

Старение — естественный биологический процесс, отменить который невозможно, но замедлить — вполне реально. Достаточно скорректировать образ жизни, привычки и питание. Эти продукты помогут дольше сохранять бодрость и красоту, а следовательно, молодость.

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Гранат

В этом фрукте содержатся полифенолы: они защищают внутренние органы и кожу от возрастных изменений, повреждений. Благодаря употреблению граната улучшается цвет лица и повышается способность кожи к регенерации.

Рыба

Некоторые виды рыбы, такие как треска или лосось содержат в себе особенно много омега-3 жирных кислот. Они тоже улучшают состояние кожи, уменьшая различные высыпания и мелкие морщинки, делая её более подтянутой. А ещё укрепляют сердечную мышцу.

Капуста

Любой вид капусты богат витамином С, а также бета-каротином. Эти два элемента благотворно влияют на зрение. Ухудшения зрения — один из признаков возрастных изменений организма, поэтому важно включить в меню продукты, содержащие витамин С и бета-каротин.

Бобы

Содержат много белка, необходимого для регенерации тканей организма.

Вода