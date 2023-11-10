Диетолог Пиготт: больше всего кофеина содержится в таблетках, но есть нюанс

У каждого человека наступает в жизни тот самый момент, когда сил совершенно никаких нет, но взбодриться нужно.

© Секрет Фирмы

В таком случае можно прибегнуть к помощи кофеина, который сейчас так популярен, что можно выбрать любую удобную форму. Вот только специалистке есть что сказать по этому поводу.

Видео дня

Как работает кофеин

В организме синтезируется аденозин, который и отвечает за сонливость и усталость, а кофеин так встраивается в его состав, что мешает ему работать как нужно. Поэтому и появляется ощущение бодрости, рассказывает британский диетолог Эйслин Пиготт.

Где кофеина больше всего

Существует шкала напитков, содержащих кофеин, — от самого слабого до самого сильного. Меньше всего эффекта окажет кока-кола (34 и 46 мг кофеина на 100 г — диетическая кола взбодрит сильнее), далее следуют чёрный чай (47 мг), кофе (95 мг), энергетик «Рэд Булл» (111 мг), кофе из кофейни (150 мг), другие энергетики (от 160 мг до 200 мг).

Раньше считалось, что слабее всего работает кофе, посильнее эффект окажут энергетики, в которых полно не только кофеина, но и сахара, и сильнее всего взбодрят таблетки с кофеином. Однако сейчас производители напитков начали добавлять больше кофеина и поэтому приблизились по значению к препаратам.

Опасность кофеина

При этом доктор Пиготт не советовала прибегать к продуктам с сильным бодрящим эффектом. Она объяснила, что норма кофеина в день — 300 мг, а с энергетиками можно легко упустить норму и получить передозировку. Мало того, что она неприятная — могут начаться проблемы с концентрацией, тремор, паника и тревожность, так ещё можно и в больничку уехать.

К тому же кофеин коварен — он даёт кратковременный заряд энергии, зато потом наступает снижение активности и человек превращается в игрушку с севшей батарейкой. И чем больше кофеина, тем сильнее будет спуск на грешную землю. Поэтому лучше придерживаться вариантов с чаем и кофе, чем с таблетками и энергетиками.

Три продукта, которые нельзя сочетать с кофе