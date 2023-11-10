Эксперт назвал 5 самых популярных мифов о холестерине

Как показывает опыт врачей, люди знают о холестерине не так много, точнее, не спешат интересоваться, пока результат анализов не заставит заняться своим здоровьем. Мы поговорили с терапевтом Александрой Ивановой, которая рассказала о самых популярных мифах, циркулирующих вокруг темы холестерина в крови.

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Миф 1. Женщинам можно не беспокоиться о высоком уровне холестерина

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Не существует статистики, которая бы подтверждала, что мужчины чаще подвержены поражению сосудов.

Более того, как говорит наш эксперт: «Некоторые состояния женщины, например, беременность или серьезные гормональные изменения, могут привести к резкому скачку холестерина в крови, и часто без помощи специалиста проблему не решить».

И мужчины, и женщины должны проверять уровень холестерина хотя бы раз в год.

Миф 2. До 40 лет о холестерине можно не думать

Одно из самых популярных заблуждений. Если вы никогда не жаловались на проблемы сердечно-сосудистой системы, не стоит полностью отказываться от обследования.

Александра говорит: «Даже 20-летние люди могут столкнуться с серьезным повышением холестерина. Причин может быть множество — от сбоев в области гормонов до неправильного образа жизни. Людям, чьи родные страдают от проблем с холестерином или имеют заболевания сердечно-сосудистого характера, стоит уделить обследованию особое внимание».

Миф 3. Холестерин не снизить без лекарств

И снова заблуждение. Отличной профилактикой повышения холестерина служит поддержание здорового образа жизни.

Александра Иванова подтверждает: «Если в вашем рационе всегда есть свежие овощи, фрукты, вы не увлекаетесь жареными блюдами и регулярно проходите обследования, вам едва ли грозит проблема с сосудистой системой. В этом случае вы можете никогда не познакомиться с препаратами, понижающими холестерин».

Миф 4. Стоит отказаться от продуктов, которые содержат холестерин

Конечно, делать этого не нужно. Речь идет, скорее, о том, чтобы сократить их употребление, но полный отказ может лишить ваш организм полезных компонентов, которые также содержатся в этих продуктах. Чаще всего мы говорим о продуктах животного происхождения.

Александра: «Сделайте акцент на красном мясе, если нет противопоказаний, не игнорируйте йогурты, сыры и творог — в них много витаминов группы В, а также кальций и белок, все это важные строительные материалы для клеток».

Миф 5. Любой холестерин — это плохо

Без холестерина невозможно обновление клеточных мембран, кроме того, этот элемент участвует в гормональном обмене, продукции витамина D и других важных составляющих нашего организма.