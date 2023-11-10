Врач объяснила, кому нельзя есть куриное мясо

Отказаться от употребления мяса курицы необходимо нескольким категориям людей. Об этом в беседе с News.ru рассказала нутрициолог Ирина Писарева.

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Во-первых, отмечает эксперт, воздержаться от блюд, включающих куриное мясо, необходимо людям с аллергией на куриный белок.

Второй причиной отказа от куриного мяса нутрициолог назвала непереносимость куриного белка.

И, наконец, категорически противопоказано употреблять куриное мясо людям с нарушением пуринового обмена, поскольку в птице этих органических соединений содержится достаточно много, объяснила Писарева.

Эксперт также напомнила о том, что куриное мясо очень полезно для иммунитета, поскольку содержит цинк и витамины группы В, а также много белка, необходимого для правильной работы защитной системы организма.