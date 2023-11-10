Шесть признаков, что вы уже почти алкоголик

Врач общей практики Национальной службы здравоохранения доктор Дэйв Николс отметил, что многие люди даже не знают, где проходит грань между алкоголизмом и наслаждением выпивкой. Как же всё-таки понять, есть ли у вас проблемы с употреблением алкоголя?

© Ferra.ru

По словам врача Николса, проблемное употребление алкоголя может включать употребление спиртного каждый день (один или несколько напитков) либо запой.

Если же человек находится на грани алкоголизма, то на это могут указывать шесть признаков.

Healthline Человек может пить алкоголь каждый день и даже не замечать этого;

Он в принципе может часто напиваться;

Общается в людьми он только тогда, когда речь идёт о выпивке;

Он часто пьёт в течение дня; его раздражает, когда другие не пьют.