Какие углеводы полезнее и из каких продуктов их можно получить

Углеводы содержатся во многих продуктах питания, и не все из них вредят здоровью. Вот какие углеводы бывают и как понять, будут ли они полезны для вас.

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Углеводы могут быть простыми и сложными. Также есть три типа углеводов: сахара, крахмалы и клетчатка. Простые углеводы, по данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), состоят из легкоусвояемых сахаров. Эти сахара встречаются во фруктах, молоке, выпечке, конфетах, газировке. Такие углеводы быстро всасываются и могут привести к скачку уровня сахара в крови.

Кроме того, согласно MedlinePlus, бывают и сложные углеводы. Они входят в состав цельнозерновых, бобовых, овощей, содержат более длинные цепочки молекул сахара. Также в них есть клетчатка, за счёт чего углеводы всасываются в кровоток медленнее. По этой причине после употребления еды со сложными углеводами скачка уровня сахара в крови и инсулина не происходит, а ваш уровень энергии остаётся стабильным.

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