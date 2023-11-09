Россиянам рассказали, как укрепить детский иммунитет

Роспотребнадзор: дети наиболее уязвимы в период сезонных заболеваний. Походит ребёнок в садик пару дней, а потом неделю сидит на больничном. Ну он-то, может, и не сидит. А родителям приходится перекраивать свою работу. Выход один — укреплять иммунитет. Тут помогут витамины, заявили в управлении ведомства по Красноярску. Например, витамин А повысит сопротивляемость детского организма сезонным заболеваниям.

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Поэтому в рацион обязательно нужно включить морковь, печень, тыкву и яйца, сообщил «МК в Красноярске ». В Роспотребнадзоре рекомендуют делать салат из моркови со сметаной, печёночные оладьи, запекать тыкву со сливочным маслом и готовить что-нибудь из яиц.

Также важны для ребёнка и витамины группы В. Они нормализуют обмен веществ и нужны для выработки клеток крови. Эти витамины содержат в себе молочные и мясные продукты, листовые и стручковые овощи, крупы, морепродукты. Причём в одном продукте есть один витамин, в другом — другой, так что рацион должен быть разнообразным.

Витамин С также нужен для иммунитета. Его можно найти в свежих овощах, фруктах, ягодах и зелени. Их нужно давать небольшими порциями, но регулярно, по минимуму подвергая растения термической обработке.

Помимо витаминов ребёнок должен пить достаточно жидкости. Лучший вариант — чистая питьевая вода. Благодаря ей будет в порядке водный баланс и лучше усвоятся те же витамины.