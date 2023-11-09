Диетолог рассказал, почему сыроедение опасно для здоровья

Диетолог Тутельян рассказал, почему сыроедение опасно для здоровья
В мясе и рыбе, которые не подвергались тепловой обработке, могут содержаться вредные микроорганизмы, наносящие вред здоровью человека, сообщает диетолог министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян.
В беседе с “РИА Новостями” врач рассказал, что негативно относится к сыроедению.
По его словам, мясо и рыба далеко не стерильны, поэтому с легкостью могут вызвать тяжелые проблемы со здоровьем. Поэтому при употреблении сырых продуктов следует проявлять максимальную осторожность.
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