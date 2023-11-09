Польза квашеной капусты: мнение врачей

Всё благодаря главному микроэлементу этого блюда — калию. Он регулирует частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Также квашеная капуста богата железом, что позволяет едоку подзарядиться энергией.

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В чём ещё её польза и когда квашеную капусту лучше всего есть — «Секрету фирмы» рассказали нутрициологи Елена Мановска и Мария Меньшикова.

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Квашеная капуста — это нарезанная капуста, которую посолили и оставили ферментироваться. Брожение происходит за счёт бактерий, которые находятся на самой капусте. Именно этот процесс делает капусту особенным продуктом.

Елена Мановска, врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club: Во время брожения молочнокислые бактерии превращают сахар капусты в молочную кислоту. Ферментация придаёт капусте пикантный вкус и помогает сохранить её. Кроме того, улучшается текстура продукта, создаются полезные пробиотики и повышается пищевая ценность. Калий, кальций и железо — одни из главных минералов, содержащихся в квашеной капусте.

Польза квашеной капусты

Укрепляет здоровье сердца

Калий — ключевой компонент квашеной капусты. Он играет жизненно важную роль в укреплении здоровья сердца. Микроэлемент помогает регулировать частоту сердечных сокращений и артериальное давление, способствуя здоровью сердечно-сосудистой системы. Квашеная капуста снижает риск гипертонии и связанных с ней осложнений.

Поддерживает здоровье костей

Кальций необходим для костей. Регулярное потребление квашеной капусты может быть полезным для предотвращения таких заболеваний, как, например, остеопороз. Квашеная капуста помогает укрепить структуру скелета, обеспечивает здоровье опорно-двигательного аппарата и снижает риск подобных заболеваний.

Заряжает энергией

Квашеная капуста содержит железо, без которого невозможно производство эритроцитов. Эти клетки играют фундаментальную роль в транспортировке кислорода. Они доставляют энергию каждому органу и ткани организма. Поэтому квашеная капуста помогает бороться с усталостью и повышать общий жизненный тонус. Это хорошее дополнение к сбалансированному питанию.

Полезна для пищеварительной системы

Квашеная капуста содержит значительное количество клетчатки, что делает её полезной для здоровья пищеварительной системы. Клетчатка помогает регулировать уровень сахара в крови и способствует контролю веса. Кроме того, капуста содержит мало калорий, что делает её ценным дополнением к сбалансированной диете, ориентированной на снижение веса.

Поддерживает иммунитет

Квашеная капуста — кладезь витамина С, мощного антиоксиданта, который укрепляет иммунную систему. Включив этот продукт в свой рацион, вы сможете укрепить защитные механизмы организма против многочисленных заболеваний и инфекций. Витамин С также способствует выработке коллагена.

Кому не стоит есть квашеную капусту

Нутрициолог сервиса «Теледоктор24» Мария Меньшикова отметила, что как раз сейчас наступает сезон, когда квашеная капуста сможет сделать рацион питания россиян богаче и полезней. Но при этом эксперт призвала не слишком налегать на это блюдо.

«Как бы ни была вкусна квашеная капуста, не переедайте, поскольку испортите себе пищеварение на несколько дней. Всё хорошо в меру. Квашеная капуста не показана при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта», — подчеркнула Меньшикова.

Также она призвала обращать внимание, что именно вы покупаете — квашеную или маринованную капусту.