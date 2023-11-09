Что вреднее — сладкое или чипсы

Почти всё, что вкусно, вредно для здоровья — это факт. Но от употребления таких продуктов это мало кого останавливает. Те же чипсы и сладости любят почти все взрослые и дети.

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О том, какое из двух зол меньше, «Секрету» рассказала сертифицированный health-коуч и специалист по питанию Елена Доронкина.

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Вред чипсов

Эксперт отметила, что чипсы отнюдь не так безобидны, как может казаться. «Все мы знаем, что чипсы делаются из картофеля. В нём содержится крахмал, который при попадании в организм перерабатывается в глюкозу. Если у вас в крови наблюдается повышенное содержание глюкозы, негативный эффект от употребления чипсов отразится на нервной системе, почках, сердце и глазах», — объяснила специалист.

Также важно понимать, что масло, в котором жарят чипсы, меняют нечасто.

«То есть разные партии чипсов будут приготовлены на одном и том же масле. И это даже не масло, а жир», — заметила Доронкина.

Из-за этого растёт уровень холестерина в крови и увеличивается риск инфаркта миокарда и инсульта. Причём не только у взрослых, но и у детей, пояснила собеседница «Секрета».

Помимо этого, при приготовлении чипсов никто не добавляет в них настоящий бекон или зелень — в ход идут усилители вкуса и ароматизаторы.

«За последствиями от употребления такого вида чипсов далеко ходить не нужно — это и аллергии, и проблемы с пищеварением, и понижение иммунитета. Более того, рушится эмаль зубов, которая непосредственно влияет на появление запаха изо рта», — сказала эксперт.

Среди других негативных стороны любви к чипсам Доронкина отметила старение кожи, проблемы с сердцем и костями. Не последнюю роль в этих процессах играет соль, на которой производители не экономят.

«Канцерогенные жиры, содержащиеся в чипсах, наносят огромный ущерб организму и способны вызвать рак. Для тех, кто следит за весом, употребление чипсов не рекомендуется из-за высокой калорийности», — отметила специалист по питанию.

Так что лучше готовить чипсы самим дома — получится полезнее.

Почему сладкое вредно

Сахар влияет на мозг так же, как и наркотик, отметила Доронкина. Именно поэтому отказаться от этого продукта очень сложно.

«В среднем в течение дня мы употребляем практически 20 чайных ложек сахара. Для печени это колоссальная нагрузка. Чрезмерное потребление сахара неминуемо ведёт к возникновению таких болезней, как диабет, болезнь Альцгеймера и почечная недостаточность», — заявила она.

Также в зоне риска наши зубы — из-за сладкого разрушается эмаль и появляется кариес. Ещё сладости приводят к проблемам с ЖКТ.

«Как следствие — появление гастрита или язвы. Производители сладостей — так же, как и производители чипсов, — активно используют консерванты, усилители вкуса, красители и загустители. Среди последствий можно выделить проблемы с кожей и появления аллергий», — уточнила собеседница.

По её словам, исключать сахар полностью всё же не стоит, так как он нужен для мозга и действует как антидепрессант.

«Все сладости можно считать вредными, так как в них содержатся сахар, сгущённые белки, жиры, красители и пищевые добавки. Важно, чтобы их употребление не было бесконтрольным», — резюмировала специалист.

Что вреднее

По словам Доронкиной, однозначно сказать, что вреднее — сахар или чипсы, нельзя, но злоупотреблять не стоит ни тем, ни другим.