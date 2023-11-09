Врач рассказала, из‑за чего могут постоянно потеть ноги

«Ноги постоянно потеть могут, конечно, из-за качества самой обуви. Это касается в большинстве случаев не кожаной обуви, которая не дышит», — отметила Бурнацкая.

Также причина может быть в расстройстве вегетативной системы. У таких людей ноги потеют независимо от выбранной обуви. Повышенным потоотделением стоп и ладоней отличаются и некоторые болезни щитовидной железы.

Светлана Бурнацкая добавила также, что если потеют ноги, то стельки и носки нужно менять и просушивать, так же как и саму обувь.