Врач перечислила ускоряющие старение привычки

Стресс и избыток углеводов в рационе — главные провокаторы старения, объяснила врач превентивной медицины Светлана Зверева. В комментарии для «Ленты.ру» она перечислила и другие привычки, ускоряющие угасание организма.

По словам Зверевой, старение организма провоцируют стресс, тревога и беспокойство. Кроме того, неконтролируемое потребление сахара, в свою очередь, приводит к повреждению белков, что влияет на эластичность кожи и состояние кровеносных сосудов, предупредила врач.

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Курение является одним из основных факторов, провоцирующих преждевременное старение организма, так как этот процесс вызывает образование огромного количества свободных радикалов, что негативно сказывается на здоровье. Также курение приводит к воспалению, уменьшает поступление кислорода в организм и негативно влияет на состояние кожи и других тканей, — говорит Светлана Зверева.

Недостаток сна и работа в ночную смену могут ускорить процесс старения мозга, продолжила врач. Также уменьшение количества сна связано с увеличением риска развития деменции и ухудшения состояния кожи. Зверева добавила, что у женщин, которые всегда хорошо спят, восстановление кожи проходит на 30 процентов эффективнее.

Нежелание учиться чему-то новому может быть вредным для мозга и приводить к ускоренному старению. Доказано, что высокий уровень образования и интеллектуального развития снижает риск развития деменции.

Увлечение алкоголем и сладкой газировкой также вредят здоровью, обратила внимание собеседница «Ленты.ру». Употребление сладкой газировки ускоряет старение клеток, а алкоголь оказывает разрушительное воздействие на внутренние органы и провоцирует старение кожи.

Зверева также объяснила, что при недостатке физической активности длина теломеров заметно сокращается, что ускоряет процесс старения. У физически активных людей этот процесс происходит значительно медленнее.

Те, кто не занимается умеренной физической активностью и проводит более 10 часов в день в сидячем положении, стареют быстрее.