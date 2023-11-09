Врач рассказала, почему вредно носить короткие куртки

Врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая рассказала, что ношение коротких курток может привести к развитию воспалительных заболеваний, а также спровоцировать другие проблемы со здоровьем.

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Специалист пояснила, что в холодное время года организм теряет тепло. Если человек выбирает короткую куртку, он оголяет определенную часть тела и понижает температурный режим кожи в области почек. Это может привести к негативным последствиям как для женского, так и для мужского здоровья.

Кроме того, при переохлаждении могут возникнуть обострения хронических заболеваний и развиться острые воспаления.

— Также можно спровоцировать развитие остеохондроза, радикулопатии, — рассказала Бурнацкая в комментарии РИАМО.