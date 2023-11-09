В чем польза «нетренировочной активности» для здоровья сердца и сосудов

"Пока этот термин мало используется в обиходе, но постепенно его упоминают все чаще. Нетренировочная активность — это совокупность любой физической активности помимо специальных упражнений. Например, перемещение по дому, смена позы, ходьба на короткие дистанции, приготовление пищи, мелкие бытовые дела. Это то, на что мы тратим до 1/3 энергии в день. И именно в нетренировочной активности может заключаться то, что мы ошибочно считаем "базовым метаболизмом"", - пояснила эксперт.