Что будет с вашим здоровьем, если вы станете каждый день есть ягоды

Ягоды содержат большое количество антиоксидантов и флавоноидов. Кроме того, они известны хорошим питательным профилем и способностью предотвращать развитие хронических заболеваний. Вот какие преимущества для здоровья вы получите, если станете есть ягоды ежедневно.

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Улучшится качество вашего питания. Ягоды отличаются высоким уровнем питательных веществ. Клюква, черника, ежевика, малина и клубника содержат мало килокалорий (60-80 ккал на чашку свежих ягод), много витаминов, минералов, других биологически активных соединений. В том числе клетчатку, витамин С, фолиевую кислоту и пр.

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Ваш ум останется острым надолго. Исследования показывают, что ягоды могут поддерживать память и когнитивные функции с возрастом. Согласно диете MIND (которая снижает вероятность развития неврологических нарушений), ягоды нужно употреблять хотя бы два раза в неделю.

Уровень сахара в крови станет умеренным. Благодаря клетчатке и другим веществам ягоды стабилизируют уровень сахара в крови и инсулина. Одно исследование также показало, что употребление их во время основного приёма пищи или в качестве перекуса вместе с другими углеводами также помогает уменьшить постпрандиальную гипергликемию и гиперинсулинемию у взрослых с избыточным весом или ожирением и резистентностью к инсулину.

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Вы сможете прожить дольше. Исследование с участием более 100 тысяч человек показало, что те, кто употреблял больше флавоноидов, жили дольше. Черника оказалась при этом одним из продуктов, связанных со снижением риска преждевременной смерти. Учёные обнаружили снижение этой вероятности на на 5% на каждые 3,5 порции в неделю.

Скорее всего, вы сбросите вес. Ягоды отличаются высоким содержанием клетчатки и низкой калорийностью. В ходе одного исследования, опубликованного в BMJ, выяснилось, что взрослые, в рационе которых было больше всего диетических флавоноидов (они содержатся и в ягодах), с меньшей вероятностью набирали вес в течение более чем 20 лет.

Снизится вероятность развития болезней сердца. В одной обзорной статье, которая была опубликована в Frontiers in Nutrition, учёные пришли к выводу, что диеты, содержащие много ягод с большим количеством антоцианов, значительно снижают риск возникновения ишемической болезни сердца, сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от болезней сердца.

Улучшится здоровье ваших глаз. Ягоды отличаются противовоспалительными свойствами и защищают глаза от повреждения ультрафиолетом.