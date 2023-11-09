Кардиолог рассказала о домашних методах поднятия артериального давления

Врач-кардиолог Галина Суворова рассказала, как в домашних условиях справиться с проблемой низкого артериального давления.

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В беседе с журналистами российский медик отметила, что в первую очередь при резком снижении артериального давления необходимо понять причину такого состояния. Давление может падать из-за метеозависимости, кровотечений или приема некоторых препаратов, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По словам врача, в некоторых случаях следует с такой проблемой обратиться к врачу или вызвать скорую помощь. В домашних условиях частично справиться с низким артериальным давлением поможет вода.

– Первое, что нужно сделать, это выпить больше воды. Можно даже добавить в нее поваренную соль, которая задерживает жидкость в организме. За счет этого увеличивается объем циркулирующей крови и, соответственно, повышается артериальное давление, – объяснила медик.