Как определить непереносимость лактозы? Насторожить должны 4 симптома

Диетолог Микрюкова: непереносимость лактозы можно выявить с помощью диеты. Вообще, это один из модных сегодня диагнозов. Про него много говорят, а некоторые даже начинают без всяких показаний пить растительное молоко на всякий случай. Врач-диетолог Алёна Микрюкова рассказала, по каким признакам можно заподозрить у себя непереносимость лактозы.

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Лактоза — это естественный сахар, который присутствует в коровьем молоке и разлагается в кишечнике человека при помощи фермента лактазы. Непереносимость лактозы возникает, когда уровень лактазы снижен, объяснила Микрюкова порталу РИАМО. Она бывает врождённая и приобретённая.

Непереносимость лактозы даёт о себе знать неприятными ощущениями после употребления молока. Это может быть вздутие живота, газообразование, диарея и дискомфорт в животе.

Однако только этих 4 симптомов недостаточно, чтобы говорить о непереносимости лактозы, предупредила диетолог. Такой диагноз может поставить только врач-гастроэнтеролог, в арсенале которого есть несколько методов выявления этой особенности.

Самый простой способ — на время исключить все молочные продукты из рациона. Если после этого человек станет лучше себя чувствовать, значит, у него действительно непереносимость.

Другой способ — тест на водород в выдыхаемом воздухе (если он повышен, значит, непереносимость лактозы есть). В постановке диагноза также может помочь генетический тест, добавила врач.