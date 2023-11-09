Как определить непереносимость лактозы? Насторожить должны 4 симптома
Диетолог Микрюкова: непереносимость лактозы можно выявить с помощью диеты. Вообще, это один из модных сегодня диагнозов. Про него много говорят, а некоторые даже начинают без всяких показаний пить растительное молоко на всякий случай. Врач-диетолог Алёна Микрюкова рассказала, по каким признакам можно заподозрить у себя непереносимость лактозы.
Лактоза — это естественный сахар, который присутствует в коровьем молоке и разлагается в кишечнике человека при помощи фермента лактазы. Непереносимость лактозы возникает, когда уровень лактазы снижен, объяснила Микрюкова порталу РИАМО. Она бывает врождённая и приобретённая.
Непереносимость лактозы даёт о себе знать неприятными ощущениями после употребления молока. Это может быть вздутие живота, газообразование, диарея и дискомфорт в животе.
Однако только этих 4 симптомов недостаточно, чтобы говорить о непереносимости лактозы, предупредила диетолог. Такой диагноз может поставить только врач-гастроэнтеролог, в арсенале которого есть несколько методов выявления этой особенности.
Самый простой способ — на время исключить все молочные продукты из рациона. Если после этого человек станет лучше себя чувствовать, значит, у него действительно непереносимость.
Другой способ — тест на водород в выдыхаемом воздухе (если он повышен, значит, непереносимость лактозы есть). В постановке диагноза также может помочь генетический тест, добавила врач.
Людям с непереносимостью лактозы придётся отказаться от молока вообще или заменить его растительными аналогами. Впрочем, сегодня к таким ограничениям прибегают и совершенно здоровые люди в погоне за здоровьем и красотой. Почему не стоит торопиться отказываться от молока, если нет противопоказаний, «Секрету» объяснила эндокринолог Елена Островская.