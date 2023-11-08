Назван безотказный способ улучшить потенцию

Кардиотренировки являются наиболее эффективным и подтвержденным исследованиями способом улучшить потенцию без медицинского вмешательства. Об этом рассказала уролог Рена Малик, пишет Men's Health.

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Малик отметила, что для повышения эректильной функции, нужно ходить, бегать или кататься на велосипеде в идеале по 60 минут пять раз в неделю.

«Проблемы с эрекцией часто связаны со здоровьем сердца и кровообращением, поэтому вполне логично, что аэробная нагрузка принесет пользу и тому, и другому», — объяснила врач.

Малик назвала физкультуру безотказным средством улучшения сексуального здоровья еще и потому, что она помогает похудеть и держать под контролем уровень сахара в крови, а также улучшает кровяное давление.