$92.20-0.2298.44-0.35

Назван безотказный способ улучшить потенцию

Кардиотренировки являются наиболее эффективным и подтвержденным исследованиями способом улучшить потенцию без медицинского вмешательства. Об этом рассказала уролог Рена Малик, пишет Men's Health.

Назван безотказный способ улучшить потенцию
© Lenta.ru

Малик отметила, что для повышения эректильной функции, нужно ходить, бегать или кататься на велосипеде в идеале по 60 минут пять раз в неделю.

«Проблемы с эрекцией часто связаны со здоровьем сердца и кровообращением, поэтому вполне логично, что аэробная нагрузка принесет пользу и тому, и другому», — объяснила врач.

Малик назвала физкультуру безотказным средством улучшения сексуального здоровья еще и потому, что она помогает похудеть и держать под контролем уровень сахара в крови, а также улучшает кровяное давление.

«Все это является дополнительными факторами, связанными с плохой эрекцией», — говорит уролог. Кроме того, по ее словам, спорт способствует выработке тестостерона — мужского гормона, который влияет на половую активность.