Врач назвал четыре продукта, которые помогут пережить зиму

Употребление четырех овощей, насыщенных питательными веществами, поможет поддержать иммунитет и сохранить здоровье зимой. Об этом заявил нутрициолог Никита Котельницкий.

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«В краснокочанной капусте столько же витамина С, сколько и в лимоне», – сказал Котельницкий.

Врач посоветовал употреблять краснокочанную капусту, чтобы восполнить нехватку витаминов С, К и калия в организме. Всего 200 граммов этого продукта покрывают суточную потребность взрослого человека в данных витаминах.

В белокочанной капусте содержатся железо и кальций, витамина Е, А, С и фолиевая кислота, калий и магний. Она позволяет укрепить защитные силы организма и нормализовать обмен веществ, а также позитивно влияет на крепость костей и кроветворение.

Не менее полезна и брюссельская капуста, богатая минералами. А ее горькие вещества снижают уровень холестерина, улучшают пищеварение, оказывают антибактериальное действие и подавляют воспаления.

Еще один важный продукт для «зимнего» меню – это морковь. В ней содержится каротин. Всем известно о его позитивном влиянии на зрение, кроме того, он укрепляет иммунитет.

А вот модные суперфуды врач посоветовал заменить местными продуктами. Они дешевле, а также более вероятно, что в них сохраняется максимум полезных веществ. Вместо южноамериканского авокадо можно купить грецкие орехи, которые содержат не меньше насыщенных жиров.