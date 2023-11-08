Врач предупредила о вреде овсяной каши

Всем нам с детства твердили, что овсянка — один из лучших завтраков для нашего организма, но у каждой медали есть две стороны. Хорошо известны полезные свойства овсянки, однако давайте рассмотрим и обратную сторону этого продукта.

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Это позволит нам сбалансировать свой рацион питания и не отдавать предпочтение употреблению большого количества этой крупы, рассказала «Секрету фирмы» доктор медицинских наук, профессор, медицинский директор сети клиник Medical On Group Светлана Каневская.

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Вред овсяной каши

Овсянка богата соединением под названием фитиновая кислота, основная роль которой — хранение фосфатов в овсе и других продуктах, таких как бобы, орехи и семена.

Фитиновую кислоту иногда называют антипитательным веществом, поскольку она связывается с минералами, делая их менее доступными для усвоения. По этой причине люди предполагают, что употребление овсянки может привести к снижению уровня минералов, таких как медь, железо, цинк и кальций.

Хотя фитиновая кислота в овсе встречается в природе, к тому времени, когда мы её потребляем, её уровень обычно низок. Большинство из нас не едят сырой овёс, и почти все рецепты овсянки требуют, чтобы овёс был приготовлен таким образом, чтобы снизить содержание в нём антипитательных веществ. Например, приготовление и замачивание овса снижает содержание фитиновой кислоты, и это обычная практика почти для всех рецептов на его основе.

Мы с детства привыкли есть на завтрак сладкую овсяную кашу, и эта привычка остаётся с нами навсегда. Следовательно, овсянка с сахаром, вареньем или мёдом значимо увеличит потребление сахара. А это крайне вредно для организма, так как приводит к выбросу большого количества инсулина и возможному формированию инсулинорезистентности, а в последующем — сахарного диабета.

Значительно увеличив в рационе количество овсянки, мы параллельно уменьшим потребление белка, так как овсянка даёт нам ощущение сытости. И мы начинаем меньше потреблять других питательных продуктов, включая белковую пищу, так необходимую организму для строительства мышечной массы. Это приведёт к потере мышечной массы и риску развития саркопении.

Из-за высокого содержания клетчатки в овсянке процесс пищеварения может вызвать у человека вздутие живота, особенно если он не привык есть овсянку регулярно и у него нарушен состав микробиоты в кишечнике.

Употребление овсянки может привести к набору лишнего веса, так как мы всегда едим овсяную кашу с сахаром, мёдом, фруктами и орехами. Это очень большая калорийность — намного выше, чем нам необходимо. И все лишние калории отложатся у человека в «закромах», что пагубно влияет на здоровье.

И самые жаркие споры разгораются при обсуждении вреда от глютена. Глютен — это группа белков, способных при их непереносимости запускать в организме человека целый каскад аутоиммунных реакций. Вот самые известные из таких белков: глиадин — белок пшеницы; секалин — белок ржи; гордеин — белок ячменя; авенин — белок овса, зеин — белок кукурузы.

Получается, в чистом виде в овсянке нет глютена, но овёс перерабатывается на тех же предприятиях, где и пшеница, и глютен в овсяные хлопья попадает механически. Во избежание попадания в организм глютена выбирайте в магазине овсяные хлопья с надписью «без глютена», изготовленные на отдельных от пшеницы линиях производства.

Но для того, чтобы исключить вред от овсянки на 100%, важно исключить пищевую непереносимость на белок авенин — основной белок овса. Это защитит организм от воспаления кишечной стенки и аутоиммунных заболеваний.