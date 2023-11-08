Эндокринолог: усилители вкуса в фастфуде действуют как наркотик

В составе фастфуда присутствует большое количество усилителей вкуса, которые действуют как наркотик и вызывают у организма привыкание. Об этом в беседе с «Известиями» заявила детский врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Анастасия Синицына.

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«В продуктах быстрого питания активно используют усилители вкуса. Поступая в организм в больших количествах, они воздействуют на него как наркотик. Человеку хочется употреблять продукты с их содержанием все больше и больше. При этом организму наносится серьезный вред», — уточнила доктор.

Синицына также отметила, что зачастую фастфуд запивают сладкими газировками, в которых содержится огромное количество сахара. А они, в свою очередь, не только способствуют проталкиванию пищи, растягивая при этом стенки желудка, но и стимулируют настолько повышенную выработку инсулина, что организм теряет к нему чувствительность. Из-за чего может развиться сахарный диабет.

Кроме того, по словам врача, в состав продуктов быстрого питания входят разного рода красители, чаще всего искусственные. Они способны вызвать аллергию, а при длительном употреблении отрицательно воздействуют на нервную систему, способствуют кислородному голоданию и снижению внимания, особенно это касается детей.

Вредными оказались даже булочки, тесто и сэндвичи, так как в них часто добавляется бромат калия с целью улучшить текстуру.