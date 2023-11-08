5 признаков того, что человек находится на грани алкоголизма

Многие люди часто выпивают: после работы или только на выходных. Как понять, что человек находится на грани алкоголизма, в беседе с Sun Health рассказал врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании Дэйв Николс.

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По словам эксперта, у людей, которые находятся на грани алкоголизма, могут проявляться следующие признаки:

Пограничные алкоголики рискуют впасть в зависимость, когда они уже не могут контролировать желание выпить. У людей, которые находятся на грани алкоголизма, могут проявляться физические симптомы, в том числе боль в животе, стресс, беспокойство, проблемы с кожей, со сном, раздражительность и повышенное кровяное давление.