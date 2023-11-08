Врач объяснил связь между количеством кубиков пресса и упражнениями

Врач рассказал, что количество кубиков пресса обусловлено генетически. По его словам, около 60 процентов населения рождаются с тремя пересечениями сухожилий, поэтому имеют пресс с шестью кубиками, если работают над ним. При этом у 20 процентов может наблюдаться восемь кубиков, а реже — четыре и менее.