Врачи рассказали, чем опасно дыхание через рот

Дыхание через рот нельзя назвать правильным, оно может привести к проблемам со здоровьем. Чем опасно подобное дыхание, рассказали медицинские специалисты.

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Дыхание через рот не только мешает фильтрации воздуха, но и способствует попаданию инфекций в ротовую полость и дыхательную систему, что может вызвать стоматологические проблемы, охриплость голоса. Также повышается риск обострения астмы и аллергических реакций, так как аллергены получают прямой доступ в организм.

Особенно внимательными должны быть родители. Если дети начинают дышать ртом постоянно, у них может измениться прикус, положение языка и губ. Помимо этого, нарушение носового дыхания в возрасте от трех до пяти лет способно спровоцировать проблемы с концентрацией и сном.

Не застрахованы от нарушений и взрослые. Постоянное дыхание через рот может вызвать у них проблемы с вниманием, а также изменение чувствительности к запахам и вкусу.