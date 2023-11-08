5 причин распробовать имбирь этой осенью

Спорим, имбирь вы употребляете чаще всего в виде приложения к роллам? Предлагаем уделить должное внимание и свежим корневищам, ведь имбирь — доступный нам суперфуд!

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Снижает уровень «плохого» холестерина

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Повышенный уровень холестерина увеличивает риск развития сердечных заболеваний. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Nutrition, имбирь — как раз тот продукт, который способен снижать уровень «плохого» холестерина. И это только один из плюсов корнеплода.

Улучшает пищеварение

Ученые считают, что имбирь уменьшает время, которое требуется здоровому человеку для переваривания пищи. Включение имбиря в рацион может помочь избавиться от вздутия, чувства переполненного желудка и даже тошноты. Но в то же время при наличии заболеваний ЖКТ он может быть противопоказан.

Облегчает боль

Согласно нескольким исследованиям, в том числе опубликованным в Тайваньском журнале акушерства и гинекологии, имбирь может облегчить дисменорею. Простыми словами — состояние, которое обычно и есть причина чрезмерно болезненных месячных, из-за которых невозможно следовать привычному распорядку дня. Вынуждены проводить критические дни дома? Попробуйте добавить в рацион имбирь.

Предупреждает развитие онкологии

Исследование, опубликованное в журнале Gastroenterology, показало, что имбирь обладает противораковыми свойствами, а именно подавляет рост некоторых раковых клеток. Однако необходимы дальнейшие экспертизы, чтобы подтвердить эти выводы и понять задействованные механизмы.

Снимает воспаление

Имбирь содержит биологически активные соединения, такие как гингеролы, которые обладают противовоспалительными свойствами. А исследование, приведенное в журнале Molecules, доказало, что он может похвастаться еще и антиоксидантными свойствами. Также результаты нескольких экспериментов доказали, что он полезен для людей с заболеваниями суставов, например остеоартритом.