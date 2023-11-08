Рентгенолог рассказал, как вовремя выявить рак груди

Чтобы вовремя выявить рак груди, молодым девушкам следует раз в год проходить магнитно-резонансную томографию (МРТ) молочных желез, посоветовал врач-рентгенолог Дмитрий Деменок. В разговоре с aif.ru специалист подчеркнул, что это исследование особенно актуально для тех, у кого есть генетическая предрасположенность к заболеванию. Риск развития рака повышается, если у близких родственниц было данное заболевание, а также при наличии мутаций BRCA1/2.

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Как уточнил рентгенолог, после 40 лет женщинам стоит раз в два года проходить рентгенологическое исследование молочных желез. Кроме того, такое исследование следует подкрепить данными УЗИ. Врач отметил, что важно ежемесячно проводить самообследование груди в положении стоя и лежа. Женщинам репродуктивного возраста нужно делать это после окончания месячных.

Деменок добавил, что нет определенной причины развития рака груди, но есть факторы, которые могут оказать влияние на возникновение заболевания. Сейчас в качестве них рассматриваются раннее начало менструации, поздняя менопауза, отсутствие родов, аборты, курение, сахарный диабет, лишний вес и отсутствие физической активности.