Названы непищевые причины набора лишнего веса

Главным фактором набора лишнего веса, безусловно, является несбалансированное и неумеренное питание, считают диетологи. Прежде всего, это перебор насыщенных жиров, которых слишком много в мясной и молочной продукции, затем – переизбыток добавленного сахара, а также недостаток растительной пищи и растительных белков. Однако на набор лишнего веса влияют и непищевые факторы. Какие именно – читайте в материале MIR24.TV.

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«Во-первых, недостаточная физическая активность. Важно больше ходить пешком, больше двигаться. Старайтесь по возможности больше пользоваться общественным транспортом, регулярно совершать пешие прогулки, особенно важно пройтись перед сном. Калории, даже правильные, все равно необходимо израсходовать. Слишком строгое соблюдение той или иной диеты приводит к резкому срыву после ее окончания. Это скорее психологический фактор. Не стоит настраивать себя на борьбу. Важно худеть в удовольствие, осознавая, что и зачем вы делаете. В противном случае любой правильный образ жизни будет ассоциироваться со стрессом и мучениями», – говорит диетолог-консультант Алексей Кабанов.

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По словам нутрициолога и health-коуча Галины Хусаиновой, набор веса также провоцирует поздний ужин.

«Исследованиями подтверждено: если вы выдерживаете пищевую паузу от 12 часов и более, вы не набирают вес, и это не зависит от калорийности. А вот если вы ложитесь спать после 23:00, часто просыпаетесь или спите менее семи часов, то это провоцирует набор веса. Связано это с регуляцией гормональной системы и естественной детоксикацией печени», – говорит врач.

Нарушение баланса микробиоты кишечника тоже способно привести к лишним килограммам.

«При недостаточном количестве бифидо- и лактобактерий кишечник не вырабатывает достаточное количество витаминов группы В, не происходит упаковка холестерина, хелатирование воды и микроэлементов. Это значит, что биохимические процессы в организме будут замедлены. Токсины, отечность и воспаление будут накапливаться. К сожалению, некоторые люди склонны к быстрому накоплению жиров и очень медленному их расходованию из-за генетики», – объясняет Хусаинова.

В свою очередь, нутрициолог Юлия Хохолкова считает, что набрать вес можно, потребляя и одну тысячу калорий в день.

«Большинство болезней в организме развивается из-за многолетнего несбалансированного питания, преобладания в пище большого количества белой муки, картофеля, сахара, соли, различных добавок и усилителей вкуса под соусом тотальной гиподинамии и вредных привычек. Набрать вес на тысяче калорий можно, если эта тысяча съедена за раз и представляла собой быстрые углеводы. Все, что съедает человек за прием пищи, если это больше того, что способен переварить и утилизировать его организм, уйдет в жир», – говорит врач.

Еще одна причина набора веса – это избыточное потребление трансжиров, что негативно сказывается на липидном профиле, отмечает спортивный врач Александра Чистякова.

«Повышенное потребление жира с едой приводит к накоплению жира в жировых депо, причем самым опасным может быть накопление висцерального жира. Часто трансжиры в пищевой промышленности используют для придания плотности и кругообразной структуры – это майонезы, кисломолочные десерты», – объясняет эксперт.

К другим непищевым причинам набора лишнего веса относят и прием различных лекарств, в том числе контрацептивов, добавляет нутрициолог Светлана Зверева.