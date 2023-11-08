Сомнолог рассказала, как выбрать подушку

«Самое главное — это удобство. Проще всего померить. Если вы чувствуете, что вам удобно, надо брать. Второй принцип — это состав как наволочки, так и содержимого. Мы не рекомендуем пух-перо, всё, что может накапливать животные вещества, потому что у многих на них аллергия. Синтетические выигрывают. Например, пенополиуретан, эти подушки с памятью формы — они безопасны, их можно брать. По поводу синтетических подушек, которые содержат такие комочки вроде ваты, но не ваты: они сильно проигрывают всем подушкам. Они упругие, а упругость повышает тонус мышц, а не расслабляет, их менять необходимо раз год, потому что этот материал слёживается».