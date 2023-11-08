Сомнолог рассказала, как выбрать подушку
Главным принципом должно быть удобство, сообщила врач сомнолог-невролог, директор сомнологической службы «Унисон» Елена Царёва.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» она пояснила, что также следует обращать внимание на состав изделия.
«Самое главное — это удобство. Проще всего померить. Если вы чувствуете, что вам удобно, надо брать. Второй принцип — это состав как наволочки, так и содержимого. Мы не рекомендуем пух-перо, всё, что может накапливать животные вещества, потому что у многих на них аллергия. Синтетические выигрывают. Например, пенополиуретан, эти подушки с памятью формы — они безопасны, их можно брать. По поводу синтетических подушек, которые содержат такие комочки вроде ваты, но не ваты: они сильно проигрывают всем подушкам. Они упругие, а упругость повышает тонус мышц, а не расслабляет, их менять необходимо раз год, потому что этот материал слёживается».
Царёва добавила, что важно следить за положением тела во время сна.
«У мальчиков и девочек высота плеч различается, поэтому и высота подушки тоже, имейте это в виду. Основной принцип — чтобы в любом положении шея была по горизонтали. В некоторых случаях мы рекомендуем приподнимать головной конец (это всё, что выше поясницы). Не голову поднимать, а от уровня поясницы. Получается такой треугольничек, но поясница, грудной и головной отдел будут на одной линии».