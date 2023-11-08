Названы пять последствий злоупотребления алкоголем

Ни для кого не секрет, что алкогольные напитки наносят серьезный удар по здоровью человека. Но ученые решили определить, как именно алкоголь влияет на работу организма.

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Доктор Хайди Грин в результате исследований сформировала список негативных последствий от злоупотребления спиртными напитками.

Она отметила, что пьянство, даже кратковременное, может привести к изменению в геноме человека. А у алкоголиков и тех, кто употребляет такие напитки регулярно и в больших количествах, ученые обнаружили изменения в двух конкретных генах. Именно эта мутация вызывает сильное влечение к алкоголю.

Кроме того, увлечение горячительными напитками может стать причиной рака горла, печени и груди. Слова медика передает издание EveryDay Health. Также спиртные напитки губительны для микрофлоры кишечника. Это в свою очередь ведет к проблемам с пищеварением и обмена веществ.