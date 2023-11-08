Названы пять последствий злоупотребления алкоголем
Ни для кого не секрет, что алкогольные напитки наносят серьезный удар по здоровью человека. Но ученые решили определить, как именно алкоголь влияет на работу организма.
Доктор Хайди Грин в результате исследований сформировала список негативных последствий от злоупотребления спиртными напитками.
Она отметила, что пьянство, даже кратковременное, может привести к изменению в геноме человека. А у алкоголиков и тех, кто употребляет такие напитки регулярно и в больших количествах, ученые обнаружили изменения в двух конкретных генах. Именно эта мутация вызывает сильное влечение к алкоголю.
Кроме того, увлечение горячительными напитками может стать причиной рака горла, печени и груди. Слова медика передает издание EveryDay Health. Также спиртные напитки губительны для микрофлоры кишечника. Это в свою очередь ведет к проблемам с пищеварением и обмена веществ.
Еще раньше было доказано, что алкоголь влияет на структуру мозга, может вести к ухудшению памяти и когнитивных способностей.