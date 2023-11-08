Чем опасен хронический стресс

Стресс оказывает сильнейшее воздействие на здоровье человека. Чтобы справиться с ним, организм усиленно вырабатывает адреналин и кортизол.

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Длительный стресс может привести к нарушению функционирования иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также к развитию хронических заболеваний.

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О том, к чему еще может привести стресс, читайте в нашем материале.

«Постоянный стресс нарушает нормальную работу гормонов щитовидной и поджелудочной железы. Могут возникнуть нарушения процессов оплодотворения, снижение сексуального влечения, проблемы с обменом веществ. У пациентов заметны проблемы с пищеварением: снижение аппетита или нарушения работы кишечника. Возникают серьезные проблемы со сном, снижение иммунитета, ухудшение состояния кожи и проблемы с памятью», – говорит врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Стресс сильно влияет на гормональный фон, отмечает врач-эндокринолог Татьяна Гудожникова. «Повышается гормон кортизол. Именно он начинает влиять на весь организм, в том числе и на все гормоны. Кортизол регулирует обмен веществ, то есть помогает белкам, жирам и углеводам распадаться и превращаться в энергию для клеток, которая нужна при борьбе со стрессом. Опять же, повышенный кортизол начинает повышать уровень глюкозы», – объясняет специалист.

«Последовательно повышается аппетит, хочется больше сладкого, соответственно, увеличивается уровень инсулина в крови, что приводит к набору веса. Уровень кортизола может также влиять на гормоны щитовидной железы. Если стрессовая ситуация однократна, то можно нормализовать сон, поплавать в бассейне, и тогда уровень кортизола придет в норму самостоятельно. Однако в случае хронического стресса без консультации невролога не обойтись. Возможно, придется принимать препараты, которые снижают уровень тревожности», – рассказывает врач.

На фоне выраженного острого или длительного хронического стресса у женщин может нарушиться менструальный цикл, добавляет акушер-гинеколог Елена Ордиянец.

«В зависимости от признаков и продолжительности, тактика будет разной. Если нарушение цикла «однократная опция» и далее менструальный цикл вновь стал регулярным, то достаточно убрать стресс, вернуться к здоровому образу жизни, полноценному сну, физической активности. Если нарушения цикла длительные, более двух-трех месяцев, необходимо обратиться к врачу», – говорит специалист.

По словам врача-эндокринолога Алины Галкиной, самым опасным считается «социальный стресс», который человек испытывает ежедневно. Влияние стрессового фактора приводит к частым заеданиям легкоусвояемыми углеводами, тяге к соленому, дневной сонливости, сложным пробуждениям и ночным перекусам. В результате формируется инсулинорезистентность.