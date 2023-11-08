5 странных вещей, которые бег делает с вашим телом

Иногда бег может стать настоящим испытанием. Вот на что чаще всего жалуются люди, которые увлекаются этим видом активности.

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Бег практически в любом темпе может оказаться полезным для здоровья. К примеру, в ходе одного исследования с участием более 55 человек в возрасте от 18 до 100 лет выяснилось, что даже 5-10 минут медленного бега в день значительно снижают вероятность развития болезней сердца. Кроме того, в одном научном отчёте говорится, что бег связан с лучшим потреблением кислорода, улучшением кровообращения и работы лёгких.

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Тем не менее при беге довольно легко получить какую-либо травму.

Колено бегуна. Этот пателлофеморальный болевой синдром возникает у тех, кто пытается сразу же начать бегать слишком быстро и на длинные дистанции. У человека начинает в итоге болеть область вокруг или за коленной чашечкой. В особо тяжёлых случаях боль вы будете ощущать постоянно. Чтобы избавиться от неё, вам придётся перестать бегать до того момента, пока боль не уйдёт. Затем начинайте с быстрой ходьбы, постепенно увеличивая расстояние и скорость. В неделю увеличивайте каждую из переменных не более чем на 10% (и не обе сразу, а по отдельности). Также перед бегом обязательно разогревайтесь, включите в свою программу тренировок упражнения по укреплению ног. Возможно, вам придётся изменить и способ бега.

Чёрные ногти на ногах. Это результат кровотечения под ногтем. Обычно причина этого - в неправильно подобранной, маленькой обуви, длинных ногтях на ногах. Чтобы правильно подобрать кроссовки, убедитесь, что между кончиком большого пальца ноги и концом обуви есть пространство, равное ширине большого пальца.

Jenny Hill

Натирание кожи. Чем больше трения, тем больше и раздражения кожи. Мужчины, которые бегают, часто сталкиваются с натиранием сосков, а женщины - с натиранием вдоль линии бикини. Натрите вазелином или другим средством, предназначенным для устранения раздражений, участки кожи, на которых может появиться раздражение, или защитите их повязками. Для защиты от натирания кожи вокруг нижнего белья выбирайте одежду из тканей с естественными впитывающими свойствами.

Гиперактивный мочевой пузырь. Это может быть связано с увеличением притока крови из-за тренировки сердечно-сосудистой системы и ускорением работы остальных систем организма, с обезвоживанием.

Проблемы с желудком. Из-за обезвоживания может измениться работа желудка и пищеварительной системы. До или во время пробежки не ешьте и не пейте ничего нового. Избегайте употребления кофеина за три-шесть часов до пробежки, а также старайтесь не наполнять ничем желудок хотя бы за два часа до начала бега.