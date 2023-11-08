Названы продукты, повышающие кислотность желудка
Здесь и салатики, щедро заправленные майонезом, и шашлычок, приготовленный в куче специй, и даже апельсины.
Почему именно эта пища провоцирует появление изжоги, «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог, к. м. н., эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Почему появляется изжога
Желудок и пищевод соединяет сфинктер, который регулирует переход содержимого из одного органа в другой. Если он работает не очень хорошо — кислое содержимое желудка (еда вместе с желудочным соком) забрасывается обратно в пищевод. Человек при этом чувствует жжение за грудиной или в ротоглотке.
Причины изжоги
Продукты, повышающие кислотность
Изжога часто появляется из-за неправильного питания. Большое количество жирной, острой, кислой еды раздражает ЖКТ и повышает кислотность желудка.
К такой относятся:
- блюда с большим количеством специй или жира, например, шашлык и картошка фри;
- салаты с майонезом — из-за них вырабатывается слишком много желудочного сока, плюс можно переесть, а это уже повышенная нагрузке на сфинктер;
- цитрусовые содержат кислоту, раздражающую слизистые оболочки ЖКТ, она же провоцирует избыточную выработку желудочного сока;
- томаты и продукты на их основе — супы и соусы;
- чеснок, лук;
- газированные напитки.
Повышенное давление на сфинктер
Если человек переел, весь объём еды давит на сфинктер желудка изнутри, и она буквально просится наружу, отметила врач.
Физическая активность
Примерно то же сфинктер чувствует из-за спортивных тренировок и занятий, где человеку приходится делать резкие движения или скручивания. Например, когда человек после еды поднимает что-то тяжёлое или даже наклоняется, чтобы завязать шнурки.
Неправильный отдых
Давление на сфинктер усиливается, когда человек находится в горизонтальном положении. Соответственно, сразу после еды лучше не лежать.
Как избавиться от изжоги
Есть два верных способа. Их назвал врач-гастроэнтеролог, к. м. н. Рустем Садыков.
- Пить больше простой воды.
- Заваривать перечную мяту с ромашкой.
А вот молоко, по его словам, может только усугубить проблему. В нём содержатся жиры, которые повышают выработку соляной кислоты.