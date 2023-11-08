Названы продукты, повышающие кислотность желудка

Здесь и салатики, щедро заправленные майонезом, и шашлычок, приготовленный в куче специй, и даже апельсины.

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Почему именно эта пища провоцирует появление изжоги, «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог, к. м. н., эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Почему появляется изжога

Желудок и пищевод соединяет сфинктер, который регулирует переход содержимого из одного органа в другой. Если он работает не очень хорошо — кислое содержимое желудка (еда вместе с желудочным соком) забрасывается обратно в пищевод. Человек при этом чувствует жжение за грудиной или в ротоглотке.

Причины изжоги

Продукты, повышающие кислотность

Изжога часто появляется из-за неправильного питания. Большое количество жирной, острой, кислой еды раздражает ЖКТ и повышает кислотность желудка.

К такой относятся:

блюда с большим количеством специй или жира, например, шашлык и картошка фри;

салаты с майонезом — из-за них вырабатывается слишком много желудочного сока, плюс можно переесть, а это уже повышенная нагрузке на сфинктер;

цитрусовые содержат кислоту, раздражающую слизистые оболочки ЖКТ, она же провоцирует избыточную выработку желудочного сока;

томаты и продукты на их основе — супы и соусы;

чеснок, лук;

газированные напитки.

Повышенное давление на сфинктер

Если человек переел, весь объём еды давит на сфинктер желудка изнутри, и она буквально просится наружу, отметила врач.

Физическая активность

Примерно то же сфинктер чувствует из-за спортивных тренировок и занятий, где человеку приходится делать резкие движения или скручивания. Например, когда человек после еды поднимает что-то тяжёлое или даже наклоняется, чтобы завязать шнурки.

Неправильный отдых

Давление на сфинктер усиливается, когда человек находится в горизонтальном положении. Соответственно, сразу после еды лучше не лежать.

Как избавиться от изжоги

Есть два верных способа. Их назвал врач-гастроэнтеролог, к. м. н. Рустем Садыков.

Пить больше простой воды.

Заваривать перечную мяту с ромашкой.