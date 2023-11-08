Названы проблемы со здоровьем, которые возникают из-за грелок

Использование грелки может привести к неприятным последствиям для здоровья. О некоторых из них рассказал доктор Александр Годич, консультант-дерматолог клиники Stratum.

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По словам врача Александра Годича, длительное и повторяющееся воздействие тепла на кожу из-за грелки может привести к образованию коричнево-красной сыпи. Эта сыпь известна как огненная эритема и имеет вид кружева. Она может также вызвать раздражение, зуд.

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Кроме того, распространённой проблемой является поствоспалительная гиперпигментация. Исчезнуть она может только через несколько месяцев, особенно если у человека тёмная кожа или он впоследствии подвергается воздействию солнца.

Также грелки могут вызвать ожоги, если лопнут, предупредила Кэти Тагипур, директор Derm Consult.