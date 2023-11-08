Как выбрать зубную нить и как ей правильно пользоваться

Зубной налет в полости рта образуется постоянно. К сожалению, ни одна щетка не обеспечивает 100%-го удаления налета, особенно в узких пространствах, например, между зубами. Да и, если честно – попытки проникнуть ворсинками между зубами часто заканчиваются травмами и болезнями десен.

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Для безопасного очищения межзубного пространства созданы специальные средства гигиены – зубные нити или флоссы.

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Что такое флоссы

Это нить, которая может иметь разную форму. Ее главная задача – очищение межзубного пространства от налета и остатков пищи. Это надежное средство профилактики не только кариеса, который часто образуется на контактных поверхностях, но и многочисленных болезней десен.

В РФ флоссы относят к дополнительным средствам гигиены, когда в Европе и на Западе – к основным. Жители этих стран просто не представляют себе чистку зубов без нити, это такой же обязательный ритуал, как и помыть руки после туалета.

Кому нужна зубная нить?

Всем, кто стремится поддерживать здоровье полости рта и экономить деньги на стоматологическом лечении. Практика показывает, что пациентам, которые используют нити регулярно, реже требуется профессиональная гигиена. Риск болезней десен, неприятного запаха изо рта и кариеса снижается.

Обязательно использовать флосс нужно: при скученности зубов и неправильном прикусе;

тем, кто проходит лечение брекетами, были установлены импланты;

курильщикам;

людям, у которых быстро образуется налет и камень.

Как выбрать зубную нить?

Существует множество видов нитей, каждая имеет свои особенности, помогает справиться с теми или иными задачами. При выборе нужно учитывать состояние десен, навыки и ряд других особенностей.

Вощеные

Дополнительно покрыты воском, они лучше скользят, легко проникают даже в узкие щели, например, при скученности зубов. Рекомендованы тем, у кого мало опыта, а зубы стоят плотно.

Такие нити прочные, их сложно порвать и имеют долгий срок хранения. Однако такие нити за счет легкого скольжения хуже удаляют налет.

Дополнительно, вощеные зубные нити могут иметь пропитку:

Хлоргексидином – антисептиком, который дополнительно уничтожает болезнетворные микроорганизмы для профилактики болезней десен.

Экстрактами лекарственных трав, оказывающими противовоспалительное и антисептическое действие.

Калием, кальцием и фтором – для насыщения зубов и профилактики кариеса, фтор – подавляет деятельность кариесобразующих бактерий.

Ментолом, мятой – для дополнительной дезодорации полости рта и свежего дыхания.

Невощенные

Не имеют пропитки, они негладкие, поэтому лучше очищают и захватывают большую площадь для обработки. Такие нити рекомендованы тем, кто имеет опыт очищения зубов флоссами. Высока вероятность расслаивания ее, тем более если промежутки между зубами узкие.

Главная особенность таких нитей – во время использования они распушаются, становятся лохматыми. За счет этого лучше очищают.

За счет отсутствия дополнительной пропитки такие нити подходят даже аллергикам. Однако использовать их нужно аккуратно, иначе есть вероятность повредить десны.

Форма флоссов

Неважно какая нить, при выборе нужно учитывать форму нити:

Плоские – тоненькие, легко проникают в узкие пространства, даже при скученности зубов.

Ленточные – плоские, но широкие, их рекомендовано использовать для очищения крупных межзубных промежутков.

Круглые – предназначены для пациентов с широкими промежутками, другие виды флоссов плохо справятся со своей задачей.

Как использовать зубную нить?

Неправильное использование нити – одна из причин повреждения десен и серьезных последствий в виде воспаления. При использовании флоссов действуют по следующему алгоритму:

Отделяют кусок нити длиною 20-30 сантиметров. Наматывают концы на средние пальцы рук, чтобы остался участок примерно в 3-5 см.

Натягивают нить, ее заводят в межзубной промежуток – главное не травмировать десну.

Нитью проводят вверх и вниз сначала вдоль одного зуба, после – соседнего.

Для очищения следующего межузубного пространства, нужен новый участок нити, перетягивая ее по пальцам.

Когда использовать нить нельзя?