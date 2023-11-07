Хирург рассказал, какие компоненты колбасы могут быть опасны

Колбасная продукция только на 1/5 состоит из мяса, остальные компоненты добавляются на предусмотрение производителей, рассказывает хирург Александр Умнов.

В беседе с Life.ru врач сообщил, что животные для колбасных изделий выращиваются особым способом.

Их ограничивают в движении и дают не самый качественный корм, который часто содержит большое количество антибиотиков. Они могут вызвать появление микроорганизмов, которые приводят к болезням.

Врач утверждает, что в состав колбас и сосисок входят практически все части животного: мясо, рога и копыта. Поэтому продукция содержит нитрозамины, которые обладают высокой канцерогенностью.

Умнов говорит, что для производства колбасных изделий используются красители и нитрит натрия, который помогает предотвратить гниение мяса. Нитрит натрия довольно опасен для человека и может привести к смерти, если за раз употребить более шести граммов этого вещества.

В колбасе также содержится большое количество соли, которое повышает риск артериальной гипертензии. По словам врача, в сосисках может содержаться большое количество омеги-6, которое нарушает работу ЖКТ и провоцирует развитие рака толстой кишки.

Для приготовления колбасы используется жирное мясо, способное вызвать риск инфаркта органов и увеличение веса. Хирург порекомендовал отдать предпочтение колбасе из индейки, так как мясо птицы не такое жирное и не сильно вредит здоровью.